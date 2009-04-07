Як знизити тиск, не відмовляючись від солі?

Цукор і сіль — два продукти, з однаково поганою репутацією серед лікарів. Перший звинувачують в ожирінні і діабеті, другий — в гіпертонії і інфарктах міокарду.

За статистикою, абсолютна більшість з нас споживає більше солі, ніж потрібно нашому організму (6г в день вважається нормою). Тим часом 3г «білої смерті» на кілограм вашої ваги вважається смертельною дозою. А чи так страшна сіль, як її малюють? Спробуємо розібратися.

Одне з головних звинувачень на адресу солі полягає в тому, що вона, мовляв, сприяє підвищенню кров`яного тиску. Проте дослідження американських учених показало зворотне. За даними медиків, не звична нам куховарська сіль (основний компонент — хлорид натрію) викликає гіпертонію, а її співвідношення з калієм. Його ми, до речі, теж одержуємо з їжі.

Річ у тому, що сіль звужує наші кровоносні судини — тиск від цього підвищується. Калій же, навпаки, судини розширює. Тому підтримка достатнього рівня калію в крові украй важлива для здоров`я серцево-судинної системи, стверджують учені з університету Чікаго. Протягом майже 15 років вони заміряли рівень солі в сечі 3000 пацієнтів і в результаті з`ясували, що ризик серцевих недуг від нього не залежав. Вирішальною цифрою був баланс між сіллю і калієм: якщо перевага падала у бік першої, ризик гіпертонії і подальшого інфаркту був досить високий.

Отже, щоб понизити свій тиск, медики радять споживати більше калію, а не менше солі. Рекомендована норма — 4,7 грамів в добу (для дорослих). Тобто налягати треба на бобові, волоські горіхи, зелень (особливо петрушку), банани і рибу. А найбагатший на калій продукт — це чай, тільки ось пити його треба дійсно багато. У 100 грамах чайного листа міститься 2,5 г калію.

Ще два елементи, які сприяють зниженню тиску, — це магній і кальцій. Магній міститься в горіхах, зелених овочах і насінні, рекомендована добова доза складає 300-400 міліграм. Кальцій є в кисломолочних продуктах, арахісі, лососі і соєвих бобах, споживати його треба 800-1200 міліграм в день.

При цьому автори дослідження говорять, що зниження споживання солі для людини з підвищеним тиском практично марне. До речі, ці висновки побічно підтвердило і інше дослідження, завершене ще в 2005-му році Медичним інститутом ім. Альберта Ейнштейна (США). Тоді учені підвели підсумки 13-річної роботи, в ході якої вони обстежували 7000 чоловіків і жінок і з`ясували, що люди, які споживають менш як 6 грамів солі в день, мають навіть підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

newsland.ru