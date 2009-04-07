Жінки, які страждають від серйозного головного болю, піддаються підвищеному ризику інсульту під час вагітності, а також інших судинних захворювань, утворення згустків крові та підвищеного тиску. Мігрень стосується майже 26% жінок і близько третини жінок у віковому проміжку 35-39 років, тим не менш, дуже мало відомо про поширеність головного болю у вагітних жінок.

Клініцисти "Britain Medical Journal" / Англія / використовували трирічні дані про діагностованих мігрені серед майже 34 тис. вагітних жінок, намагаючись перевірити зв`язок між головним болем і судинними порушеннями протягом вагітності. Було зафіксовано, що у жінок старших 40 років в 2,5 разу частіше розвивається мігрень, ніж у дівчат до 20 років. Мігрень під час вагітності в 15 разів збільшує ризик інсульту.

Крім того, напади хронічного головного болю втричі більше сприяють утворенню кров`яних згустків у венах і подвоюють ризик збоїв в роботі серцево-судинної системи. Судинні фактори ризику, що включають наявність цукрового діабету, гіпертонії і куріння, також були тісно пов`язані з мігренями. Разом з тим, додають терапевти, випадки інсульту під час вагітності дуже рідкісні - близько чотирьох випадків на 100 тис. вагітностей. Тим не менш, гострий головний біль може призвести до ускладнень вагітності та зашкодити здоров`ю серцево-судинної системи матері, попереджають дослідники. Вони вважають, що мігрень відповідальна за фізіологічні зміни під час вагітності, збільшуючи навантаження на судинну систему шляхом підвищення обсягу надходження крові в тканини і прискорення серцевого ритму.

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