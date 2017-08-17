М'ясо молочних телят не має жодних корисних властивостей та небезпечне для здоров'я - експерт

Фахівці в галузі тваринництва стверджують, що м'ясо молочних телят у перші тижні їхнього життя заборонене до вживання й небезпечне для людини.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, експерти у галузі тваринництва наголошують, новонароджені телята мають відмінну від дорослих особин фізіологію.

За словами експерта ветеринарної медицини Асоціації тваринників України Олександра Метинського, в організмі новонародженого теляти, а, отже, й у м’ясі, міститься велика кількість води, яка насичена меконієвими токсинами (меконій - першородний кал теляти).

"Теля 9 місяців перебувало в утробі матері, і продукти його життєдіяльності (меконій) потрапляли в навколоплідну рідину, а надлишкова вода поступово виводиться з організму тварини, але повністю її надлишок вийде не раніше ніж через 14 днів після народження", - сказав експерт.

Він підкреслив, що збідніле на білок м'ясо теляти до 14 днів також не містить жодних корисних компонентів: біологічно-активних речовин, ферментів та вітамінів.

"Тобто те, заради чого, власне, ми купуємо м'ясо для споживання - якісні корисні білки та вітаміни - в занадто молодій молочній телятині відсутнє", - наголосив експерт.