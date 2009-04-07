Росії загрожує пташиний грип

За даними Росспоживнадзору, серйозна ситуація може виникнути навесні у зв`язку з можливим занесенням вірусу грипу птахів на територію Росії.

«В даний час епізоотична ситуація по грипу птахів в Російській Федерації розцінюється як серйозна. Весняна міграція птахів може привести до занесення вірусів грипу А (Н5N1) на територію РФ», - мовиться в повідомленні.

Росспоживнадзор нагадує, що з 1997 року трапляються спалахи грипу серед диких і свійських птиць, викликані високопатогенними вірусами грипу А субтипу H5N1, здатними викликати також важкі захворювання серед людей з високою летальністю.

За даними ВООЗ, на 1 квітня 2009 року випадки грипу птахів серед людей зареєстровані в 15 країнах світу. Загальна кількість підтверджених випадків грипу H5N1 серед людей досягла 413, з них в 256 - з летальним результатом.

В даний час органи і установи Росспоживнадзору, МНС тощо займаються моніторингом грипу птахів в природних умовах, щоб не допустити занесення вірусу.

У Росії поки не зареєстровано жодного випадку пташиного грипу у людей, однак сусідство двох вірусів - пташиного і людського - може привести до мутації штаму і глобальної епідемії серед людей.

«При цьому вводиться жорсткий контроль за автотранспортом в контрольно-пропускних пунктах в зонах обмежувальних заходів», - мовиться в прес-релізі.

Крім того, Росспоживнадзор вводить посилений контроль за пасажирами, що прибувають з країн, де були зареєстровані захворювання людей.

rian.ru