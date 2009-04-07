Чернігівські лікарі на тиждень відмовилися від абортів

Акція «Мамо, не вбивай мене!», спрямована на привернення уваги суспільства до проблеми абортів та застереження жінок від такого кроку, розпочалася в Чернігівській області.

Проводиться захід з ініціативи Чернігівської єпархії УПЦ і Благодійного фонду «Європа». Як повідомили очільники цих структур - архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій та народний депутат України Валерій Дубіль, упродовж тижня священики читатимуть тематичні лекції у школах та вузах Чернігівщини, а в храмах пройдуть спеціальні служби та молебні.

На всіх заходах жінкам і дівчатам роздаватимуться листівки з агітацією відмовлятися від абортів. До акції «Мамо, не вбивай мене!» долучились також медичні заклади області - протягом тижня вони абортів не робитимуть.