Чернігівські лікарі на тиждень відмовилися від абортів
Акція «Мамо, не вбивай мене!»
Акція «Мамо, не вбивай мене!», спрямована на привернення уваги суспільства до проблеми абортів та застереження жінок від такого кроку, розпочалася в Чернігівській області.
Проводиться захід з ініціативи Чернігівської єпархії УПЦ і Благодійного фонду «Європа». Як повідомили очільники цих структур - архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій та народний депутат України Валерій Дубіль, упродовж тижня священики читатимуть тематичні лекції у школах та вузах Чернігівщини, а в храмах пройдуть спеціальні служби та молебні.
На всіх заходах жінкам і дівчатам роздаватимуться листівки з агітацією відмовлятися від абортів. До акції «Мамо, не вбивай мене!» долучились також медичні заклади області - протягом тижня вони абортів не робитимуть.