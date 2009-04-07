Виробники питної води в Україні працюють з порушеннями

У першому кварталі 2009 року відділ державного нагляду ДП “Київоблстандартметрологія” провів планові перевірки якості питної води на двох підприємствах Київської області з виготовлення та реалізації питної води для населення. Про це УНІАН повідомили у Держспоживстандарті.

На перевірених підприємствах якість води не відповідала вимогам нормативних документів за органолептичними показниками (завищена мутність), фізико-хімічними показниками (завищений вміст заліза).

За реалізацію продукції, що не відповідала вимогам нормативних документів, до підприємства були застосовані штрафні санкції, до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто двох посадових осіб. Підприємствам видані приписи щодо усунення встановлених недоліків.