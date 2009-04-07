Серед київських студентів зростає захворюваність на червінку

Як повідомляє Київська СЕС, серед слухачів військового інституту телекомунікацій та інформатизації, який функціонує на базі національного технічного університету “КПІ”, станом на 03 квітня 2009 року зареєстровано 12 хворих на краснуху, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Десять хворих проживають у київському гуртожитку №12, ще двоє хворих киян проживають у Дарницькому та Солом`янському районах. Всі захворілі чоловічої статі, не щеплені проти краснухи. Перші 9 термінових повідомлень надійшли до епідвідділу Солом`янської районної СЕС 30 березня 2009 року, протягом 1 та 2 квітня виявлено ще 3 хворих.

Із числа захворілих 6 осіб госпіталізовано до Київської міської клінічної лікарні №4 м.Києва, 4 слухачів виїхали за межі м.Києва до батьків у Черкаську, Хмельницьку, Рівненську області та м.Алчевськ. Територіальні СЕС поінформовані про випадки краснухи для організації нагляду по місцю мешкання батьків хворих.

По місцю проживання та навчання у м.Києві виявлено 205 контактних осіб, фахівцями студентської поліклініки забезпечується постійний медичний нагляд за ними. Для проведення щеплень контактним з хворими на краснуху, студентською поліклінікою отримано 100 доз протикраснушної моновакцини. Станом на 03.04.2009 року вже щеплено 19 осіб, щеплення продовжуються.

Всього у м.Києві за 3 місяці 2009 року зареєстровано 198 випадків краснухи, з них 66 дітей віком до 14 років.

Станом на 06 квітня 2009 року, згідно діючого законодавства, заплановано проведення забору крові для серологічного дослідження від 6 хворих.

Головний державний санітарний лікар України О.Біловол звернувся до головних державних санітарних лікарів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту взяти під особистий контроль проведення заходів з метою недопущення епідемічних ускладнень з краснухи.