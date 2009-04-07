На Волині заборонили продавати молоко у пластикових пляшках
15:13, 07 квітня 2009Країна
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Із санітарних міркувань
З початку квітня на ринках Володимира-Волинського дозволяється продавати молоко та молокопродукти тільки від тих корів, які пройшли ветеринарно-санітарне обстеження. Про це повідомив завідувач ветеринарної лабораторії місцевого ринку Петро Киричук.
Продавці молокопродуктів зобов’язані мати ветеринарний паспорт та картку на свою тварину. У картці мають бути відмітки про обстеження корови на лейкоз, туберкульоз та на інші небезпечні захворювання.
Також із санітарних міркувань суворо заборонено продавати молоко у пластикових пляшках.
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