На Волині заборонили продавати молоко у пластикових пляшках

З початку квітня на ринках Володимира-Волинського дозволяється продавати молоко та молокопродукти тільки від тих корів, які пройшли ветеринарно-санітарне обстеження. Про це повідомив завідувач ветеринарної лабораторії місцевого ринку Петро Киричук.

Продавці молокопродуктів зобов’язані мати ветеринарний паспорт та картку на свою тварину. У картці мають бути відмітки про обстеження корови на лейкоз, туберкульоз та на інші небезпечні захворювання.

Також із санітарних міркувань суворо заборонено продавати молоко у пластикових пляшках.

likar.info