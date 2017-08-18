У рамках програми "Доступні ліки" аптекам компенсовано 176,3 млн грн

Держава з 1 квітня – з початку дії програми «Доступні ліки» - компенсувало аптечним закладам 176,3 млн грн, що становить 25% від загальної суми, виділеної на програму цього року (700 млн грн), повідомляється на урядовому порталі.

Читайте такожМОЗ оновив перелік препаратів по програмі "Доступні ліки"

«Щомісяця майже 1,5 млн осіб отримують ліки від серцево-судинних захворювань, діабету II типу і бронхіальної астми за цією програмою безкоштовно або з незначною доплатою», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з серпня кількість препаратів, включених до програми, буде збільшено майже до 200 найменувань, і цей перелік зростатиме. Наступного року уряд також планує збільшити фінансування програми до 1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року. На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн, проте наприкінці липня віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що уряд виділить додатково 200 млн грн на фінансування цієї програми.

Кабінет міністрів України 21 червня прийняв рішення направити додаткові кошти в розмірі 24 млрд грн, отримані від перевиконання державного бюджету за доходами, на фінансування субсидій, програми «Доступні ліки», на дороги і потреби оборони, затвердивши відповідний законопроект про зміни до держбюджету.