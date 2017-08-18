Неприйняття підлітками свого тіла може призвести до суїциду - психологи

У сюжеті ТСН йдеться, про історію 17-річної дівчина, котра пішла з дому та лишила передсмертну записку, не завершилася смертю. Дитину батьки знайшли через добу скалічену, але живу.

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Тато під час пошуків розповів, що донька була незадоволена своєю зовнішністю, постійно нарікала на власне тіло і погрожувала щось собі заподіяти.

Таких історій, кажуть психологи, більше, і вони ближче, ніж нам здається, бо діти переважно ховають депресію за усмішкою. "Пригнічувало, пригнічувало, а потім в один момент: а що, якщо це все припинити взагалі одним моментом? Були думки про суїцид", - зізнається Наталя, котра у свої 17 також думала про смерть.

До страшного рішення вона йшла з 9 років – зі стартом гормональних змін почали швидко з'являтися зайві кілограми. А в 15 через неправильне лікування за місяць додалося одразу 30 кіло, і ще стільки ж після повторного курсу.

"Коли ти важиш більше 100, тоді здається, що ти взагалі нічого ніколи не зможеш - все, можеш помирати лягати. Я не виходила з дому, я не хотіла нічого робити, взагалі мені весь світ був не милий, було дуже важко", - зізнається Наталя.

Зацькована одногрупницями, зневажена коханим, дівчина просто перестала їсти.

"Дійшло до того, що я почала втрачати свідомість: зранку, коли встаєш, падаєш. Це страшно", - каже вона.

Для людей, незадоволених своїм тілом, їжа стає ворогом, а відмова від неї – захистом. Гонитва за "ідеальними формами" породила нове поняття в медицині – саркопенічний синдром. Це коли разом із жиром зникають м'язи, а з ними і життєвий тонус. Дієтологи кажуть, що запити сучасних дівчат на вагу та розмір грудей бувають просто парадоксальними – і неможливими до втілення в принципі.

"Як би людина не худнула, м'язова маса, маса внутрішніх органів не повинна страждати", - переконує фахівець.

Критична межа для дівчат – це 40 кілограмів. За цим порогом розпочинаються незворотні зміни, і першою страждає репродуктивна система. Далі видільна – нирки зменшуються до розміру великих квасолин, печінка стає схожою на тенісний м'яч, і про здоров'я вже не йдеться.

Аби не вбити себе неправильним схудненням експерт радять завчасно вирахувати співвідношення жирової, кісткової, м'язової маси і ще з десяток показників.

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Для цього потрібні спеціальні прилади, ціна на котрі стартує від 1000 гривень. Однак популярні й математичні методи – їх безліч в інтернеті. Найпростіший – вирахувати індекс маси тіла, для цього треба зріст у метрах помножити на себе, а потім вагу в кілограмах розділити на цю цифру. Норма буде від 18 до 25. Та навіть ідеальні цифри безсилі проти психотравми, якщо дитина колись пережила знущальні оцінки від батьків або інших людей стосовно своєї зовнішності.

Психологи твердять, що неприйняття свого тіла є нормою для підлітків. Щоби не дати дитині довести себе до депресії чи суїциду, варто її максимально зайняти і бути уважними.

Постійна критика свого тіла, безсоння, уникання власного відображення в дзеркалі, мішкуватий одяг, часті візити в туалет після їжі – перші ластівки небезпечного розладу.

Якщо не виправити ситуацію, наслідки можуть проявитися через десятки років. Прийняти і полюбити себе Наталі допомогли батьки.

Сьогодні вона займається спортом, правильно харчується, зустріла кохану людину і хоче стати мамою.

"Найголовніше – треба вірити в себе, не звертати увагу на те, що говорять інші, особливо ті, що дразняться", - дійшла висновку дівчина.