Військові медики на "лінії вогню" прийняли тяжкі передчасні пологи: жінка народила трійню

Недалеко від лінії розмежування в зоні АТО українським військовим медикам довелося приймати важкі передчасні пологи.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Через постійні вогневі провокації російських найманців в багатьох прифронтових селах і містечках не лише знищена інфраструктура, але й відсутнє достатнє медичне забезпечення. Бо керуючись своєю бандитською філософією адепти руського міра в першу чергу беруть на приціли гармат та мінометів лікарні, школи та об’єкти інфраструктури", - констатують в штабі.

Зважаючи на це, військові медики надають допомогу як військовим , так і цивільним особам. Під час одного з таких виїздів до медиків 66 передового військового госпіталю у складі лікарсько-санітарних бригад звернулась породілля, у якої передчасно почались складні пологи.

"Керівник групи підполковник медичної служби Андрій Кострубський прийняв рішення приймати пологи на місці. Пологи виявились складними, адже під серцем жіночка носила трійню. Медики зробили все, щоб врятувати життя жінки і її дітей", - йдеться в повідомленні.