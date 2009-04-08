Створена безболісна заміна хіміотерапії

Учені з гонконзького Політехнічного університету розробили нові ліки, які позбавлять хворих на рак від необхідності піддаватися хворобливій хіміотерапії, повідомляє "Саут Чайна Морнінг Пост".

Препарат під назвою ВСА містить ферменти, блокуючі основну живильну речовину ракових клітин, і хворі клітини гинуть з голоду. При цьому нові ліки не ушкоджують сусідні здорові клітини і, на відміну від хіміотерапії, не викликають хворобливих ефектів, випадіння волосся і нудоти.

Попередні дослідження довели ефективність препарату в боротьбі з раком грудей, легенів, печінки, підшлункової залози, шкіри.

За словами учених, ліки поступлять в масове застосування після серії тривалих випробувань, які займуть близько 10 років.

Заслуга гонконзьких учених була відмічена нагородою на міжнародній виставці винаходів, нових технологій і продукції в Женеві.

podrobnosti.ua