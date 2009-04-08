Літня робота корисна для підлітків з суїцидальною схильністю

Підлітки меншою мірою проявляють суїцидальну поведінку і захищені від спроби самогубства, якщо в літні канікули працюють. Літня зайнятість є стримуючим чинником небезпечних поведінкових і емоційних розладів, що особливо яскраво виявляються, коли у школярів багато вільного часу, вважають фахівці Університету Айови.

Літня робота дозволяє поліпшити психологічний стан тинейджерів в групі ризику суїциду набагато більшою мірою, ніж робота протягом навчального року, регулярні відвідини церкви або участь в спортивних заходах, стверджують експерти. Активна діяльність в довгий літній канікулярний період корисна для юної нестійкої психіки, оскільки вона створює відчуття власної гідності, оскільки підліток сам заробляє гроші і проявляє свої здібності і уміння.

Чинники ризику підліткового самогубства включають зловживання алкоголем, ожиріння, насильство над особою /фізичну агресію, згвалтування і т.д./ і низьку самооцінку. Для школярів з одним або декількома чинниками ризику 20 або більше годин в тиждень на роботі літом створюють своєрідний імунітет проти депресивних думок і пригніченого настрою, відмітили американські психологи. ami-tass.ru