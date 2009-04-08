Як зміцнити прес – диханням?

На що тільки ні здатне правильне дихання: і на зцілення від серцево-судинних захворювань і захворювань легенів, і на розвиток інтелекту і сили волі, і омолодитися можна завдяки правильному диханню, а ось виявляється, що ще і м`язи тіла підкачати можна за допомогою дихальних вправ. Познайомившись з такими вправами в інституті, я зрозуміла, що вони у багато разів менш утомливі, ніж звичайні фізичні вправи, і це викликало в мені до них велику пошану.

У цій статті я поділюся з вами деякими дихальними вправами, направленими на розвиток м`язів живота. З цієї миті ви можете забути про утомливе качання преса.

Вправа 1. Початкове положення: прямо, ноги разом. Дивіться перед собою в одну точку. Техніка виконання вправи наступна: одночасно з різким видихом через ніс втягуєте живіт, якомога сильніше, потім одночасно з різким вдихом, знову ж таки через ніс, максимально сильно вип`ячуєте живіт. Виконується вправа в швидкому темпі, в процесі обов`язкового стежите за тим, щоб дихання і рух живота були синхронними. Плечі під час виконання вправи повинні знаходитися в нерухомому стані.

Для того, щоб відмітити видимий результат, вправу необхідно робити місяць або трохи більше. Перші 10 днів втягування-випинання можна виконувати 5 разів, а потім почати додавати поодинці щодня, поки не доведете їх кількість до 25 разів, більше додавати не потрібно.

Вправа 2. Початкове положення таке саме, що і в попередній вправі. Для початку виконання вправи нагніть верхню частину тулуба вперед так, щоб утворився кут з вертикаллю приблизно в 45 градусів. Руки знаходяться на поясниці, великі пальці вперед, а решта пальців складена разом і направлена назад. Погляд прямо перед собою в одну точку, спина пряма, плечі розгорнені, а лікті обернені назад. Техніка виконання така сама, як і в попередній вправі, тобто одночасно з різким видихом через ніс втягуєте живіт, якомога сильніше, потім одночасно з різким вдихом, знову ж таки через ніс, максимально сильно вип`ячуєте живіт.

Вправа 3. Встаньте прямо, ноги на ширині плечей. Верхня частина тулуба нахилена вперед, спина пряма, ноги злегка зігнуті в колінах, прямі руки упираються дещо вище за колінні суглоби, великий палець при цьому охоплює стегна. Голова під час виконання вправи знаходиться у вертикальному положенні, очі дивляться прямо перед собою в одну точку. І знову техніка виконання така сама, як у першої вправи: одночасно з різким видихом через ніс втягуєте живіт, якомога сильніше, потім одночасно з різким вдихом, знову ж таки через ніс, максимально сильно вип`ячуєте живіт.

Вправа 4. І наприкінці ще одна вправа: початкове положення і техніка виконання його така сама, як і у першої. Відмінність лише в тому, що, зробивши видих, ви затримуєте дихання і весь час, поки ви затримуєте дихання, продовжуєте рух животом, тобто втягуєте його до тих пір, поки від затримки дихання не відчуєте дискомфорту. Потім робите спокійний вдих через ніс. Виконувати цю вправу потрібно раз на день.

newsland.ru