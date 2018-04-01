Суші – краща страва для дієти

На зміну бажанню просто спробувати екзотичну страву прийшло розуміння користі суші-дієти. Фахівці у галузі дієтології вважають суші добре збалансованою, здоровою їжею, оскільки в них міститься багато поживних речовин, зокрема мінерали і вітаміни, які, як правило, частково втрачаються в процесі кулінарної обробки.

Рис Рис є прекрасним джерелом складних вуглеводів і клітковини. Клітковина грає важливу роль в процесі травлення, тоді як вуглеводи служать джерелом енергії, що поступово вивільняється, необхідної для життєдіяльності людського організму. Рис також містить ніацин, білок, тіамін і залізо.

Риба і морепродукти

Всі морепродукти малокалорійні: калорій в них менше, ніж навіть в найжирнішому курячому і будь-якому іншому м`ясі. Вони забезпечують організм високоякісними білками і мінералами – такими, як йод, цинк, калій, фосфор. Риба і морепродукти також багаті вітамінами, зокрема, групи В, жирні кислоти омега-3 дуже корисні для серцево-судинної системи. Вони запобігають утворенню тромбів, звуженню просвіту артерій і знижують ризик серцевих нападів.

Норі

Водорость норі є прекрасним джерелом йоду, кальцію і заліза – трьох мінералів, необхідних для розвитку здорового скелета і кровоносної системи. У ній також багато вітамінів В12. Це робить суші цінним джерелом цього вітаміну, який міститься головним чином в продуктах тваринного походження.

Соєві боби

Зі всіх бобів соя є джерелом найбільш цінних білків. З неї роблять тофу, соєвий соус і мисо (ферментовану пасту). Оскільки соєві боби містять крохмаль, вони відрізняються також високим вмістом поліненасичених жирів. У них також містяться клітковина, вітаміни групи В і багато мінералів.

Васабі

Васабі є прекрасним джерелом вітаміну С.

В даний час, коли культура здорового способу життя завойовує уми людей, японська кухня набуває все більше послідовників в різних країнах, оскільки асоціюється з поняттям правильного харчування. Дійсно, поєднання традиційної їжі (рис, морепродукти, овочі, соя) з продуктами тваринного походження і фруктами сприятливо позначається на здоров`ї. У всіх цивілізованих країнах рекомендується менше вживати в їжу тваринних жирів, продуктів, що містять холестерин, цукор і сіль, а більше тих, що містять клітковину. І саме японська кухня відповідає таким рекомендаціям. І немає нічого дивовижного в тому, що повсякденна японська їжа користується все зростаючою популярністю за кордоном, де починають їсти суші. Ця популярність багато в чому пояснюється справді філософським ставленням японців до їжі в цілому – продукти повинні бути здоровими, корисними і смачними.

Японці їдять зазвичай три рази на день. Традиційний сніданок найчастіше складається з вареного розсипчастого рису (гохан) і закусок до нього, які супроводжуються соєвим соусом.

За японською народною традицією, в день повинні бути три трапези, кожна з яких включає три чашки рису (японська обідня чашка порівняно невелика, і під час трапези в неї накладають рис дерев`яною ложкою або лопаткою з казанка або дерев`яної кадочки, де він довше залишається гарячим). До складу сніданку, який зазвичай буває досить ситним, нерідко включається суп. За обідом же частіше обходяться без супу.

Вечеря включає дещо ситніші доповнення до рису, які можна розглядати як аналог європейської «другої страви», — овочеве, рибне або м`ясне, — і чашку супу.

Для того, щоб урізноманітнити свій стіл, японці подають одночасно велику кількість різних страв і закусок навіть при буденних трапезах. Проте кожен вид закуски подається в дуже невеликій кількості, і лише об`єм рису залишається незмінним.

Відмінною рисою японського харчування є переважання крохмалю, достатня кількість рослинних білків при порівняно малій кількості тваринних білків і абсолютно нікчемній кількості жирів. Вершкове і топлене масло, а також тваринний жир майже не уживаються. Всі страви готують на рослинній олії, риб`ячому жирі або взагалі без жиру. Супи робляться зазвичай на овочевому або рибному відварі. Зелень, овочі і інші продукти не розварюються, а лише злегка обварюються і потрапляють на стіл, в супі або окремо, зберігши свій свіжий смак і вітаміни.

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