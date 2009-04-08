Чернігівщина: відкрито нове відділення гемодіалізу

У Прилуцькій центральній міській лікарні відкрилося друге у Чернігівській області відділення амбулаторного гемодіалізу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, у відкритті відділення, що є філією відділення нефрології та гемодіалізу Чернігівської обласної лікарні, взяли участь заступник міністра охорони здоров`я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ і голова Чернігівської ОДА Володимир ХОМЕНКО.

За словами губернатора, відкриття відділення гемодіалізу у Прилуках надало можливість наблизити необхідну медичну послугу безпосередньо до людей, щоб кожен, хто потребує її, міг би її отримати і не їхати в обласну лікарню. Відділення розраховане на обслуговування жителів південних районів області.

Прилуцьке відділення штучної нирки – 17-те в Україні. Воно обладнане необхідною апаратурою за рахунок коштів Міністерства охорони здоров`я. Для відкриття відділення витрачено понад 1 мільйон гривень. Лікування у відділенні є безкоштовним.

*** Гемодіаліз – очищення крові від токсичних речовин.

Всього у Чернігівській області проживають 72 осіб, що періодично потребують очищення крові, з них 9 осіб – у Прилуках.