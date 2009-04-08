Національний інститут раку і НОК підписали Меморандум про співпрацю

Національний інститут раку підписав Меморандум про співпрацю з Національним олімпійським комітетом.

Документ підписали 7 квітня, у Всесвітній день здоров`я, директор Національного інституту раку Ігор ЩЕПОТІН та голова НОК Сергій БУБКА.

Як йшлося під час підписання меморандуму, рак – загальнонаціональна проблема України, яка суттєво впливає на стан здоров`я українців: протягом 75 років життя злоякісними новоутворюваннями вражаються в нашій країні кожен 3-4 чоловік і кожна 5-6 жінка; за рік від раку вмирає 90 тис. осіб. Тому НОК та Національний інститут раку, усвідомлюючи необхідність інформаційно-просвітницької роботи з профілактики онкозахворюваності в Україні та формуванню звички до здорового способу життя, вирішили об`єднати зусилля зі збереження здоров`я українців.

У рамках Меморандуму запланована програма спільної діяльності, яка передбачає участь представників Національного інституту раку у різноманітних освітніх олімпійських форумах, інформаційну та практичну допомогу тренерам, суддям, спортсменам та іншим членам Національного олімпійського комітету України щодо профілактики, діагностики та лікування онкологічних захворювань, підтримка видатними спортсменами України людей, що хворіють на рак.

«На сьогоднішній день стан здоров’я особливо молодого покоління не може не турбувати. Через спорт ми повинні покращити здоров’я наших людей. Національний олімпійський комітет розглядає цю співпрацю як можливість зробити свій вагомий внесок у вирішення вкрай важливих соціальних проблем. За допомогою наших видатних спортсменів, які підтримують цю ініціативу, ми хочемо привернути увагу громадськості до проблеми раку», - сказав С.БУБКА.

За даними прес-служби, підтримати ініціативу підписання Меморандуму прийшли видатні спортсмени України: олімпійська чемпіонка з плавання Яна КЛОЧКОВА, олімпійська чемпіонка з семиборства Наталія ДОБРИНСЬКА, срібна і бронзова призерка чемпіонату світу, чемпіонка Європи з біатлону Оксана ХВОСТЕНКО та інші.

Першим кроком у спільній роботі Національного олімпійського комітету та Національного інституту раку стало відвідання олімпійськими чемпіонами та призерами дитячого відділення Національного інституту раку. Маленькі пацієнти отримали пам’ятні олімпійські подарунки від гостей, мали змогу сфотографуватися та поспілкуватися з ними.