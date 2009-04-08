Спалахи краснухи зареєстровано вже в двох навчальних закладах Києва

Спалах краснухи зареєстровано ще в одному навчальному закладі столиці - Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, там з 14 березня 2009 на краснуху захворіло 26 ліцеїстів. Хворі були госпіталізовані до інфекційного відділення Головного військово-медичного клінічного центру, перебіг хвороби легкий, ускладнень не зареєстровано. Станом на 7 квітня на лікуванні залишаються двоє ліцеїстів.

При цьому в МОЗ зазначили, що 23-28 лютого у Київському військовому ліцеї ім. І.Богуна проходили дні відкритих дверей, коли ліцей відвідало більше 2 тис. школярів навчальних закладів Києва. Перший випадок краснухи було зареєстровано через 14 діб (середній інкубаційний період краснухи) саме серед ліцеїстів, умови проживання яких демонстрували гостям.

Після виникнення перших випадків захворювань на краснуху медичною службою ліцею контактним ліцеїстам було запропоновано щеплення проти краснухи, як найбільш дієвого заходу щодо недопущення захворювань цією інфекцією. Однак ліцеїсти після спілкування з батьками відмовились від проведення щеплень.

Як повідомлялося, впродовж 30 березня - 2 квітня було зареєстровано 12 випадків захворювання на краснуху у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації «КПІ». Було щеплено проти краснухи 19 осіб із 205 контактних осіб по гуртожитку.