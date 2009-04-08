Добродійний фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» стане основним отримувачем коштів можливого гранту Глобального фонду із боротьби з туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні в Києві на засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу і ВІЛ/СНІДу під головуванням віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

«Нам потрібно готувати заявку в прискореному темпі, її потрібно готувати якісно, оскільки, по суті, йдеться про кошти, зіставні з обсягом бюджетних коштів, що виділяються на боротьбу з туберкульозом», - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, національна заявка має бути підготовлена й узгоджена до 25 травня, щоб до 1 червня її можна було направити на розгляд до Глобального фонду боротьби із ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією.

У разі позитивного рішення Глобального фонду Україна протягом п`яти років поетапно отримає 100 млн. доларів на боротьбу з туберкульозом. Основним реципієнтом цих коштів стане Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

Як повідомляв УНІАН, Глобальний фонд боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією планує 1 червня розглянути заявку України про фінансування програми із боротьби з туберкульозом у розмірі 100 млн. дол.

«Україна готує чергову заявку щодо боротьби з туберкульозом до дев`ятого раунду, який відбудеться 1 червня. Й фінансування цієї програми буде досить великим – близько 100 мільйонів доларів», - сказав портфоліо-менеджер Глобального фонду Андреас ТАМБЕРГ.

Крім того, Глобальний фонд із боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією попередньо схвалив продовження співпраці з Україною до 2012 року, в рамках якої країна може отримати грант у розмірі 120 млн. дол.