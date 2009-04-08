Кіровоградщина: росте кількість хворих на туберкульоз підлітків

Торік у Кіровоградській області кількість хворих на туберкульоз підлітків зросла на 18,3%, незважаючи на те, що загальний рівень захворюваності знизився на 4,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила завідувачка поліклініки обласного протитуберкульозного диспансеру Галина ГОРЕНКО.

За її словами, показник захворюваності на туберкульоз в області становить 97 осіб на 100 тис. населення (середній в Україні – 77,4 осіб).

Найбільший відсоток (57%) хворих на туберкульоз – безробітні, але працездатні особи. Також 5,5% кількості захворювань припадає на категорію приватних підприємців, 2,5% - студентів, 1,4% - дітей.

Г.ГОРЕНКО повідомила, що у 2008 році рівень обстеження на туберкульоз в області становив 508,9 на 1000 дорослого населення, 966,6 - дитячого.

Кіровоградщина займає четверте місце в Україні за темпами поширення туберкульозу.