У порт Керчі не пускають судно з м'ясом, що зіпсувалося

У Керченській протоці, за 20 км від берега, знаходиться судно «Берікс» з вантажем м`яса, що зіпсувалося.

Ветеринарна служба ухвалила рішення не пускати корабель в порт Керчі, передає кореспондент УНІАН.

За даними керченських ЗМІ, в грудні минулого року судно (на борту 12 чоловік екіпажу - громадяни України) вийшло з порту Грузії з понад 220 тоннами м`яса. За одними даними, м`ясо зіпсувалося в дорозі, оскільки зламалися холодильники, за іншими даними - термін придатності замороженого м`ясо закінчився ще кілька років тому. Для такого вантажу порти України закриті, повідомляють ЗМІ.

“М`ясо з простроченим терміном. Там і кури, там і кролики, і щось ще. Є лист головного лікаря ветеринарної медицини України про те, що вхід корабля в порт категорично заборонений”, - повідомила сьогодні в коментарі журналістам головний санітарний лікар Криму Марія КРОВЯКОВА.

За її інформацією, зараз вирішується питання, що робити з судном. Ймовірно, екіпажу корабля рекомендують «піти туди, звідки прийшли». «У порт (Керч) йому не можна, тому що м`ясо все прострочене», - підкреслила М.КРОВЯКОВА.

Прикордонники стежать за тим, щоб судно не зайшло в порт. «Судно не пускає ветслужба. Завдання прикордонників - охороняти прикордонний режим, щоб судно не порушило державний кордон, тому що воно не повинне потрапити в український порт (у даному випадку Керч). Воно взагалі не повинне потрапити в будь-який український порт!», – сказала в коментарі УНІАН прес-секретар Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Лілія ПУРГІНА.