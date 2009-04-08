Наслідки кризи для охорони здоров'я України незворотні

Тема Всесвітнього дня здоров`я в цьому році - надзвичайно актуальна для України, оскільки вітчизняна система охорони здоров`я не здатна адекватно реагувати на існуючі виклики, відзначила 7 квітня голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва

"Зношеність основних фондів установ охорони здоров`я в середньому складає 70-80%. Ступінь же зносу будинків - більше 40%. Укомплектованість сучасною медичною технікою, автотранспортом - не більше 30% від потреби. На жаль, в Україні в поточному році програми щодо зміцнення матеріально - технічного забезпечення медичних установ абсолютно не фінансуються. Тому, залишається сподіватися, що надзвичайні ситуації обійдуть Україну стороною ", - зазначила Бахтеєва.

У прес-службі парламентського комітету з питань охорони здоров`я також відзначили, що українська медицина знаходиться в критичному стані.

"Недостатнє фінансування сфери охорони здоров`я в умовах кризи позначиться не відразу, а мінімум через півроку - рік. На жаль, ці процеси вже необоротні. Адже в країні не фінансується закупівля медичного обладнання, дорожчають всі види ліків, зростає кількість безробітних, що породжує масову бідність і, отже, її негативні наслідки - неповноцінне харчування, лікування, відпочинок. Люди беруться за роботу, до якої вони не готові, що призводить до травматизму ", - стверджує депутат.

"І це тільки перші наслідки кризи. Тому, можна сказати, що українська медицина сама живе в умовах надзвичайної ситуації", - укладає Бахтеєва.

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У результаті стихійних лих у 2008 році в світі загинули 236 тисяч чоловік. Економічні збитки від розгулу стихії склали в цілому 181 мільярд доларів, інформує секретаріат Міжнародної стратегії ООН по зменшенню небезпеки лих.

Крім того, в 2008 році від проливних дощів і ураганів серйозно постраждали країни Центральної та Східної Європи. Вони привели до різкого підвищення рівня води в річках Дністер і Прут і руйнівних повеней в Україні, Молдові, Румунії, Словаччині та Угорщини. В результаті цих стихійних лих 42 людини загинули, приблизно 40 тисяч чоловік були евакуйовані. У західних областях України збитки від стихійного лиха був оцінений в 650-870 мільйонів доларів, говориться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2009 році Всесвітній день здоров`я присвячений темі Медичні установи в умовах надзвичайних ситуацій.

korrespondent.net