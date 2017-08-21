У Держпродспоживслужбі обіцяють до вересня перевірити харчоблоки всіх шкіл і дитсадків

Фахівці Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів до початку нового навчального року перевірять харчоблоки всіх шкіл і дитсадків.

Про це голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа заявив під час зустрічі з працівниками головного управління відомства у Тернопільській області, інформує прес-служба Держпродспоживслужби.

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За словами Лапи, однією з найболючіших проблем на сьогодні є спалахи захворювання, отруєнь, ботулізму серед дорослих та дітей. Це питання особливо гостро стоїть перед початком навчального процесу.

«Для безпеки дітей Держпродспоживслужба на всіх рівнях активізувала свою роботу, щоб напередодні 1 вересня перевірити кожен харчоблок школи і дитячого садка. Тим паче, перевіряти навчальні заклади ми можемо без додаткових дозволів та погоджень», - наголосив він.