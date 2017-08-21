Із РФ в Україну постачали неякісні комплектуючі до протезів для бійців АТО (фото)

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту економіки СБ України спільно з прокуратурою перекрили канал поставок до України неякісних комплектуючих для протезування, зокрема бійців антитерористичної операції. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Правоохоронці встановили, що приватна структура з 2014 року закуповує у російського постачальника колінні суглоби, вузли та модулі для протезування. Ініційована СБ України перевірка встановила, що завезена з РФ продукція не відповідає вимогам державних стандартів якості», - повідомили в спецслужбі.

Співробітники СБУ задокументували, що ділки реалізовували комплектуючі кільком державним структурам, які спеціалізуються на виготовленні протезів. За висновками експертів, використання неякісних комплектуючих могло створити загрозу здоров’ю пацієнтів, більшість з яких є учасниками антитерористичної операції.

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Під час обшуків у складських, виробничих та офісних приміщеннях постачальника правоохоронці вилучили комплектуючі колінних протезів виробництва РФ, бухгалтерську документацію, копії сертифікатів, калькуляцію собівартості протезів, які виготовленні з неякісних комплектуючих. Оперативники СБУ також виявили чорнові записи керівника та головного бухгалтера, виписки з банківських рахунків та інші документальні матеріали, які доводять свідому закупівлю та реалізацію ділками невідповідної продукції для протезування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Тривають невідкладні слідчі дії.