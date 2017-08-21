Лутковська звернулася у ГПУ щодо архівних матеріалів психіатричної лікарні у Дніпрі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить генпрокурора Юрія Луценка ініціювати розслідування щодо ймовірного застосування в часи СРСР до пацієнтів психлікарні у місті Дніпро методів каральної психіатрії.

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Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Лутковської до Луценка.

Уповноважений інформує, що цими днями Міністерство охорони здоров’я здійснює виїмку архіву у державному закладі "Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України" у місті Дніпро.

«За всі роки існування у лікарні перебувала велика кількість людей, зокрема і тих, кого переслідувала каральна система СРСР. Задля встановлення історичної справедливості ми зобов’язані провести ретельне розслідування злочинів тих часів, з особливою увагою підійти до вивчення цих документів з огляду на їх значущість для сфери захисту прав людини і недопущення повторення існування каральної психіатрії задля боротьби із інакомисленням», - зазначила Лутковська.

На її думку, аналіз документів, що зберігались в зазначеній психіатричній лікарні, має проводитись не психіатрами системи охорони здоров'я, а фахівцями, які зможуть оцінити історичну цінність цих документів для національної пам'яті, із врахуванням законодавства у сфері захисту персональних даних.

«Крім того, вважаю, що цей аналіз має призвести до оцінки і кримінальної складової цієї частини нашого минулого. У зв’язку з вищевикладеним звертаюся до Генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням ініціювати досудове розслідування злочинів щодо переслідування осіб з використанням системи психіатрії задля ізоляції особи та придушення свободи слова», - йдеться у зверненні.