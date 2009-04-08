Створено новий спосіб лікування переломів кісток

Основи революційної технології по лікуванню переламів кісток і суглобів, коли все що потрібно - це зробити пацієнту кілька уколів у передпліччя - розроблені в англійському Університеті Кіле / Keele University /. У ході дослідів наукова група проводила експерименти, коли введені в кінцівки тварин стовбурові клітини прямували за допомогою магнітних полів в призначене місце пошкоджених кісток.

Здатність стовбурових клітин перетворюватися в кісткову тканину і тим самим природним чином відновлювати пошкоджені кістки і суглоби була вже досить давно відома науці і доведена рядом дослідів. Зараз створена технологія по їх руху всередині біологічного організму за допомогою електромагнітного поля.

Як заявила керівник робіт професор Алісія ель-Хадж, протягом найближчих п`яти років розроблена вченими Університету Кіле технологія буде застосовуватися для лікування людей.

ami-tass.ru