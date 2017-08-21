ПРООН в Україні розпочала закупівлі ліків за кошти держбюджету 2017 року

Програма розвитку ООН в Україні розпочала закупівлі ліків за кошти державного бюджету 2017 року.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, з Програмою розвитку ООН підписано угоду на закупівлю медикаментів, згідно з якою ПРООН довірили закупівлю лікарських засобів та медичних виробів на суму 2,3 мільярдів гривень для 15 напрямків відповідної бюджетної програми за 2017 рік.

Зокрема, тендери оголосили для 11 із 15 напрямів, закупівлі за якими зараз проводить організація.

Відповідно до постанови Уряду ПРООН закуповує за кошти держбюджету за такими напрямками: медикаменти для дітей, хворих на ДЦП, нанізм, муковісцидоз, резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, на гемофілію типу А або В або хворобу Віллебранда, антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених.

Також буде закуплено препарати для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах, ліки та медичні вироби для пацієнтів, які страждають на бульозний епідермоліз, для лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій, ліки для орфанних хворих, для пацієнтів, які страждають на мукополісахаридоз, хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих, медикаменти для дорослих, хворих на гемофілію, на розсіяний склероз та хворобу Гоше.

Перелік узгоджених програм можуть доповнити після ухвалення додаткових постанов Кабінетом міністрів України.

У МОЗ підкреслили, що ПРООН уже завершила 99% закупівель лікарських засобів, замовлених за бюджет 2016 року. Більше 70% медикаментів, у тому числі закуплених за рахунок заощаджених коштів, доставили в Україну і вони вже доступні пацієнтам.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я підписало угоди з міжнародними організаціями, які проведуть закупівлі ліків для України за бюджетні кошти за 39 державними програмами на загальну суму 5,9 млрд грн.

У Постійному представництві ПРООН в Україні також повідомили, що в 2017 році закупівлі ліків здійснюватимуть Програма розвитку ООН, Дитячий фонд «ЮНІСЕФ» і британське закупівельне агентство Crown Agents.