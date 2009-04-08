Чим корисна капуста броколі?

Щоденне вживання в їжу пагонів капусти броколі може допомогти в запобіганні розвитку бактерії Helicobacter pylori (H. pylori), що викликає виразкову хворобу шлунку і рак.

Міжнародний колектив вчених на чолі з Джеда Фейхі з Університету Джонса Хопкінса (США) провів експеримент з 50 японцями: одній групі випробуваних давали пагони броколі, а іншій - паростки люцерни. В результаті виявилося, що щоденне поїдання 80 грамів пагонів спаржевої капусти протягом двох місяців забезпечує захист від злісної бактерії. Дослідники пояснюють це тим, що в молодих паростках міститься сульфорафан, який діє як антибіотик. Втім, сульфорафан здатний лише придушувати активність H. pylori, але не нищить бактерії.

У тих, хто їв пагони броколі, рівень маркера H. pylori в екскрементах знизився більш ніж на 40%. Це означає, що у даної групи випробуваних скоротився ризик захворіти не тільки на гастрит і виразку, але і рак шлунку. У тих же, хто вживав в їжу паростки люцерни, що не містять сульфорафана, ніяких змін у рівні маркера не сталося.

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