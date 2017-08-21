У Києві проходить конференція Мережі епідеміологічного нагляду Шовкового Шляху

У Києві розпочала роботу V щорічна пленарна конференція Мережі епідеміологічного нагляду Шовкового Шляху.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужюі, робота триватиме 21 та 22 серпня за участю представників компетентних органів України, Грузії, Азербайджанської Республіки, Республіки Казахстан, а також Молдови, Білорусі, Франції та Великої Британії.

Від України участь у заході взяли керівництво та фахівці Держпродспоживслужби та Міністерства охорони здоров’я.

Відкриваючи конференцію, Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа зазначив, що даний захід є надзвичайно важливим щодо координації компетентних органів країн-учасників та створює підгрунтя для викорінення захворювань.

“Захворювання не визнають кордонів. Тому для нас дуже важливо те, що сьогоднішній захід зібрав представників багатьох країн. Ми щиро раді бути приймаючою стороною у цьому році. Ми чудово розуміємо усю необхідність подібних зустрічей і цінуємо те, що Держпродспоживслужба може взяти участь у заходах, які сприятимуть зменшенню загрози транскордоних захворювань”, - зазначив Лапа.

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Під час заходу фахівці у сфері громадського здоров’я та ветеринарної медицини вищевказаних країн представлять понад 30 презентацій.

*** Мережа епідеміологічного нагляду Шовкового Шляху була створена в 2013 році й раніше відома як Регіональна група з нагляду за захворюваннями (RDSWG). Це багатонаціональна та багаторівнева структура, яка працює над створенням ефективної мережі епідеміологічного нагляду за захворюваннями в Східній Європі. До заходів Мережі епідеміологічного нагляду Шовкового Шляху практикується запрошення й країн, які не є членами. Як учасники в цих заходах, для прикладу, залучалися такі міжнародні організації як Всесвітня організація охорони здоров’я, Всесвітня організація охороно здоров’я тварин (МЕБ) і Європейський Союз.

Мережа епідеміологічного нагляду Шовкового Шляху з початку свого виникнення є платформою країн Кавказького регіону, Середньої Азії та країн Східноєвропейського регіону для обговорення та розробки засобів оптимізації біомоніторингу, включаючи виявлення захворювань, лабораторну діагностику, епідеміологічний аналіз, облік хвороб і міжсекторальне співробітництво між відповідними країнами з метою зміцнення національної , регіональної та глобальної безпеки в області захисту здоров'я.