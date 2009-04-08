В Україні, ймовірно, починається циклічний підйом захворюваності на краснуху

В Україні, імовірно, починається циклічний підйом захворюваності на краснуху.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА, коментуючи ситуацію щодо спалаху краснухи в навчальних закладах Києва.

“Збудник краснухи передається дуже просто – повітряно-крапельним шляхом при звичайному спілкуванні з людиною-носієм, яка водночас є і джерелом інфекції,” – сказала Л.МУХАРСЬКА.

За її словами, спалах краснухи у навчальних закладах Києва імовірно зумовлений контактуванням інфікованих із носієм вірусу краснухи.

“В одному з ліцеїв проходив день відкритих дверей. Вірогідно, один з відвідувачів був інфікований збудником і заніс його до колективу - якщо збудник потрапив у закритий колектив є небезпека, що люди незахищені (невакциновані проти краснухи) від вірусу можуть захворіти”, – зазначила вона.

Л.МУХАРСЬКА наголосила, що слід вирізняти загальну захворюваність і захворюваність спалахову. “У даному випадку йдеться про спалах, бо це один колектив і спільне для нього джерело інфікування”, – наголосила вона.

Щодо шляхів запобігання подальшого поширення краснухи заступник головного державного санітарного лікаря України зауважила, що основних шляхів два – ізоляція хворих та вакцинування здорових, наголосивши, що “вакцинація за епідемічними показниками, коли вже виник спалах, практично єдиний спосіб профілактики, для тих, хто ще не інфікувався і не захворів”.

“Міністерство охорони здоров’я постійно моніторить ситуацію щодо поширення вірусу краснухи, і за останні дні нових випадків не виявлено,” – відзначила Л.МУХАРСЬКА.

Як повідомлялося, спалахи краснухи зареєстровано в двох навчальних закладах столиці - у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації «КПІ», де впродовж 30 березня - 2 квітня було зареєстровано 12 випадків захворювання на краснуху, та Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна, у якому з 14 березня 2009 на краснуху захворіло 26 ліцеїстів. Хворі були госпіталізовані до інфекційного відділення Головного військово-медичного клінічного центру, перебіг хвороби легкий, ускладнень не зареєстровано. Станом на 7 квітня на лікуванні залишаються двоє ліцеїстів.

При цьому в МОЗ зазначили, що 23-28 лютого у Київському військовому ліцеї ім. І.Богуна проходили дні відкритих дверей, коли ліцей відвідало більше 2 тис. школярів навчальних закладів Києва. Перший випадок краснухи було зареєстровано через 14 діб (середній інкубаційний період краснухи) саме серед ліцеїстів, умови проживання яких демонстрували гостям.

Після виникнення перших випадків захворювань на краснуху медичною службою ліцею контактним ліцеїстам було запропоновано щеплення проти краснухи, як найбільш дієвого заходу щодо недопущення захворювань цією інфекцією. Однак ліцеїсти після спілкування з батьками відмовились від проведення щеплень.