Голова Чернівецької ОДА публічно здав аналіз на СНІД

Голова Чернівецької облдержадміністрації Володимир КУЛІШ першим у щойно відкритому після капітальної реконструкції в Чернівцях обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом здав кров на ВІЛ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА.

«Закликаю всіх зробити аналіз на СНІД. Це допоможе убезпечити себе, своїх рідних та близьких», – заявив В.КУЛІШ, очікуючи на результати аналізів. За кілька хвилин тест показав, що антитіла до ВІЛ у крові губернатора Буковини відсутні.

Під час церемонії відкриття настоятель Банченського монастиря, Герой України Михайло Жар, у багатодітній сім’ї якого вже виховується 55 ВІЛ-позитивних дітей, подарував В.КУЛІШУ ікону Божої Матері.

За словами головного лікаря Чернівецького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Юрія ЛЕСЮКА, на обліку в центрі наразі перебуває майже 450 ВІЛ-позитивних пацієнтів, з них 94 хворі на СНІД. Число вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції з 1999 року зростає щорічно. Торік на Буковині зареєстровано 90 нових випадків, а від захворювань, спричинених СНІДом, в області померло 6 осіб.