Майже 4 мільйони мешканців сходу України позбавлені медичної та гуманітарної допомоги - ВООЗ

Майже 4 мільйони жителів сходу України позбавлені адекватної медичної та гуманітарної допомоги.

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Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, на сході України в сфері охорони здоров'я практично вичерпалися ресурси, стрімко скорочуються масштаби гуманітарного фінансування.

Зазначається, що при цьому в регіоні не вщухають бойові дії, лікарні та поліклініки нерідко опиняються під обстрілом і отримують серйозні пошкодження. Як результат у мільйонів жителів східних областей немає доступу до адекватного медичного обслуговування, відзначають у ВООЗ.

«Мільйони людей у центрі Європи залишилися без медичної допомоги. У сотнях медичних установ немає обладнання й ліків. Медичні працівники живуть у страху, боячись потрапити під артилерійський обстріл, багато хто залишає країну», - заявив директор підрозділу з інфекційних захворювань Європейського бюро ВООЗ Недрет Еміроглу.

За даними Організації, з початку конфлікту під обстріли потрапили 160 медичних установ по обидва боки лінії зіткнення. 130 із них або частково, або повністю припинили роботу.

«Керівники більш ніж 400 лікарень повідомляють про те, що їм катастрофічно не вистачає ліків. При цьому 3,8 мільйона жителів сходу України потребують медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ закликають міжнародне співтовариство вжити термінових заходів і надати українцям необхідну підтримку.