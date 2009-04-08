З Держслужби лікарських засобів звільнено Демченко

Кабмін звільнив першого заступника голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Інну Демченко.

Про це журналістам сказав міністр економіки Богдан Данилишин.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні в середу.

Нагадаємо, що 18 березня Кабмін звільнив Тетяну Будникову з посади заступника голови Держслужби ліків.

У вересні 2008 року Кабмін ліквідував Держслужбу ліків, проте у грудні 2008 року Президент Віктор Ющенко призупинив відповідну постанову Кабінету Міністрів і направив подання до Конституційного суду, який у свою чергу відмовився відкрити провадження про конституційність ліквідації Кабміном цієї служби.

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