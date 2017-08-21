Пологи в Україні будуть безкоштовними - МОЗ

Пологи та спостереження за вагітністю будуть безкоштовними в 2019 році і надалі. Держава покриє на 100% вартість цих послуг. Про це ТСН.ua повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, у міністерстві наголосили, що медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль, та нагадали текст останньої редакції законопроекту №6327: "У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов'язаних з наданням медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами".

Відтак медична реформа передбачає перехід на нову модель фінансування державою медичних послуг, які надаються українцям. Зокрема, спеціалізовані та високоспеціалізовані медичні заклади з 2019 року почнуть отримувати від держави оплату за конкретно надані послуги конкретному пацієнту.

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"Разом з тим, 2018 року окремі послуги будуть оплачуватися з державного бюджету в рамках пілотних проектів. Одним з перших таких "пілотів" має стати оплата вартості пологів напряму пологовим будинкам від Національної служби здоров'я за єдиним для всієї країни тарифом", - наголосили у МОЗ.

Водночас породіллі, які забажають додаткових послуг, наприклад, мати окрему палату у пологовому та інше, скоріш за все, сплачуватимуть за це зі своєї кишені.

З текстом медичного законопроекту, а також з його шляхом у Верховній Раді, можна ознайомитися на офіційному сайті парламенту за посиланням.

Нагадаємо, законопроект "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" №6327 є ключовим для медичної реформи. Документ передбачає істотні зміни у фінансуванні системи охорони здоров'я та гарантує рівний доступ до медичних послуг для українців.

12 липня 2017 року парламентський комітет з питань охорони здоров'я рекомендував законопроект №6327 до ухвалення Верховною Радою у другому читанні та у цілому.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Україні через два роки – у 2019 році, планують запровадити плату за приймання пологів.