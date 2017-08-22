У регіонах України почне працювати електронна система обліку ліків - МОЗ

У регіонах України почне працювати електронна система обліку ліків.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, згідно з даними звіту Рахункової палати щодо ефективності закупівель ліків через міжнародні організації.однією з найбільших проблем закупівлі ліків в Україні є недосконалий облік залишків ліків, а також розрахунок потреб у регіонах.

Читайте такожМіжнародна організація, що закуповувала ліки для онкохворих українців, замінить непридатні препарати

Лікарні невчасно інформують МОЗ про наявність ліків та їхній термін придатності, що заважає вчасно перерозподілити наявні ліки з регіонів, де вони є, в регіони, де вони закінчилися. Таким чином вдалося б уникнути ситуації, коли в деяких регіонах лікарні “списують” невикористані ліки, що є нераціональним використанням державних коштів.

Щоб усунути вказані недоліки, вже восени МОЗ запускає комплексну електронну систему обліку ліків в регіонах. Це дозволить розраховувати потребу у ліках, відслідковувати процес їх використання та ефективно розподіляти залишки ліків закуплених за державний кошт.

Також міжнародні організації надають рекомендації міністерству, вказуючи на позиції, які штучно прописані під одного виробника, чи на ті ліки, які ще закуповуються в Україні, але в світовій практиці вже не використовуються для лікування. Наприклад, завдяки рекомендаціям міжнародних організацій у 2017 році вдалося усунути з державних закупівель застарілі препарати, і замінити їх сучасними та дієвими.

Читайте такожМіжнародні організації "заощадили" Україні гроші на закупівлі ліків, просто знизивши необхідні квоти - експерт

У МОЗ зазначили, що за висновками Рахункової палати, закупівля ліків через міжнародні організації є більш економічно доцільною, ніж закупівлі через Міністерство охорони здоров’я.

За оцінкою Рахункової палати, міжнародні організації зекономили до 40% бюджету на ліки, а деякі препарати закуповувалися у 26 разів дешевше, ніж це робив МОЗ до 2015 року. Зекономлені кошти направляються на додаткову закупівлю ліків, а отже українці отримують більше якісних препаратів.