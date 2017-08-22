В уряді прийняли план щодо розвитку системи громадського здоров'я

Уряд затвердив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я.

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я, що передбачає, зокрема, розробку низки нормативно-правових актів. Читайте такожДо законопроекту про медичну реформу депутати подали майже 900 правок Відповідне розпорядження від 18 серпня 2017 р. № 560-р опубліковано на Урядовому порталі. Заходи спрямовані на створення ефективної системи громадського здоров'я, зміцнення здоров'я населення, заохочення до здорового способу життя, продовження тривалості активного та працездатного віку, удосконалення якості епідеміологічного нагляду, впровадження сучасних інструментів оперативного реагування на надзвичайні події та налагодження ефективної співпраці усіх органів виконавчої влади.

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