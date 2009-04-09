Про що розповість колір обличчя?

Багато жінок турбуються про колір власного обличчя після зими, як правило, виглядаємо ми не кращим чином. Обличчя часто має блідий колір, шкіра млява, а під очима можна спостерігати появу кругів і мішків. Так що ж слід зробити для того, щоб виправити становище? Ми допоможемо вам в рішенні даного питання, а також розповімо про те, як колір обличчя може виступити в ролі діагноста.

Адже досвідчений лікар часто може припустити наявність у вас того або іншого захворювання, лише добре вивчивши колір вашого обличчя. Не варто вважати, що яскравий рум`янець на щоках є свідченням наявності у вас багатирського здоров`я, оскільки це може бути зовсім навіть навпаки. Тобто, такий рум`янець може говорити про проблеми з судинами, про підвищений артеріальний тиск і навіть про наявність якої-небудь вади серця.

Якщо ж ви страждаєте астмою або емфіземою легенів, то ці недуги, як правило, супроводжуються синюшним кольором лоба, щік, губ.

У тому випадку, коли йдеться про проблеми з печінкою або жовчним міхуром, то у людини присутня жовтизна шкіри. А ось зеленуватий відтінок може розповісти і про жовчокам’яну хворобу, і навіть про цироз печінки або про наявність пухлини.

Якщо ви відзначаєте появу блідості шкіри, то вона не є ознакою аристократизму, а може стати приводом для відвідин гематолога, оскільки може стати свідоцтвом наявності у вас анемії.

А якщо ви ще заглянете в рот і помітите збліднення його слизистої, то тоді сумніватися не доводиться – з кров`ю явно не все нормально.

Тому слід поспішити до лікаря і здати аналізи крові.

А ось білі плями на щоках можуть розповісти про хвороби шкіри або ж про наявність нервового розладу.

Якщо ж вести мову про плями на вилицях, що мають коричневий відтінок, то в цьому випадку можна вести мову про те, що ваша сечостатева система (нирки, сечовий міхур) вимагають уваги з боку фахівців.

Не можуть позитивно вплинути на колір обличчя і неправильне харчування, коли у вашому раціоні міститься підвищена кількість важких вуглеводів, які містяться у хлібобулочних виробах, тістечках.

Якщо ж ви почнете вживати овочі і білки з мінеральною водою, то ви не тільки поліпшите колір обличчя, але і зробите пружною його шкіру.

А ось в тому випадку, якщо ви є ярим прихильником кави, то вам слід обмежити її споживання до однієї чашки в день, при цьому вона повинне бути не розчинною, а натуральною.

При цьому ви зможете скористатися гущавиною, що залишилася після випитої кави, використовуючи її замість скраба, який слід нанести на шкіру обличчя і тіла і помасажувати, після чого змити теплою водою. Після процедури на обличчя слід нанести денний живильний крем, а на решту шкірних покривів крем або бальзам для тіла. Мало того, що шкіра стане шовковистішою, так ще і придбає слабкий колір засмаги.

Не забувайте і про пиво, тільки вживати його слід не усередину, а для підтримки власної краси і здоров`я шкіри. Для цього візьміть стакан цього напою і додайте до нього дві натертих на дрібній терці моркви, один яєчний жовток і одну столову ложку крохмалю, ретельно перемішайте всі інгредієнти і нанесіть на шкіру на п`ятнадцять-двадцять хвилин. Подібна маска додасть їй прекрасного відтінку і здорового вигляду.

Або ж можна скористатися таким рецептом: дві столові ложки картопляного пюре слід змішати з однією натертою на дрібній тертці морквою і одним сирим яєчним жовтком. Підготовлену масу потрібно нанести на обличчя і через п`ятнадцять хвилин її потрібно змити теплим пивом.

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