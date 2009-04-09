Україна не подаватиме заявку зі СНІДу до Глобального фонду

Національна рада з питань протидії туберкульозу і ВІЛ/СНІДу вчора вперше за останні десять років відмовилася від подачі щорічної заявки на участь в конкурсі на одержання чергового гранту Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією з компоненту "СНІД" у розмірі близько 40 млн. доларів США на найближчі п`ять років.

Про це повідомляє газета “КоммерсантЪ-Украина” (№61 від 8.04.2009 року).

За інформацією видання, причину відмови члени Нацради мотивували неможливістю укластися в терміни, відведені на підготовку заявки.

Як повідомив голова координаційної ради добродійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ" Володимир ЖОВТЯК, участь України в дев`ятому раунді Глобального фонду припускала отримання гранту на 2009-2013 роки в розмірі близько 40 млн. доларів. Ці кошти планувалося спрямувати на боротьбу з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу в нашій країні. Заявка України на грант Глобального фонду, розроблена в Міністерстві у справах сім`ї, молоді і спорту, була націлена на дітей і молодь, особливо уразливих до ВІЛ-інфікування, "зважаючи на ситуацію, в якій вони опинилися". До цієї категорії розробники документа віднесли безпритульних і бездомних, дітей-сиріт, а також дітей, чиї батьки втратили роботу або вживають алкоголь і наркотики. До цільової групи також були включені діти, які практикують незахищений секс і ін`єкційне вживання наркотиків, живуть з ВІЛ, а також ВІЛ-інфіковані матері, особливо неповнолітні.

Пояснюючи причини відмови України від участі в дев`ятому раунді ГФ, директор Державної соціальної служби для сім`ї, дітей і молоді міністерства Наталія ЛУК’ЯНОВА зазначила, що узгодження і внесення відповідних змін до стратегії заявки зайняли "більше часу, ніж ми розраховували".

"Беручи до уваги, що крайній термін подачі заявки – 1 червня і враховуючи, що попереду три свята, термін узгодження процедурних моментів і підготовки якісної заявки представляється нереальним", – сказала вона.

Як пояснив В.ЖОВТЯК, узгодження затягнулося через "нерозуміння деякими структурами" стратегії вибору цільової аудиторії. За його словами, це призвело до того, що документ кілька разів перероблявся. Назви цих структур пан В.ЖОВТЯК не уточнив. Згідно з рішенням Нацради, наступна заявка має бути подана в 2010 році.

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА (Партія регіонів) вважає названі причини непереконливими.

"Підозрюю, що люди, відповідальні за вирішення проблеми ВІЛ/СНІДу, зайняті чимось іншим, більш важливим для них, ніж здоров`я населення", - заявила Т.БАХТЄЄВА. На її думку, після такого рішення стає очевидним, що Україна не може виконати завдання, які ставить перед нею Глобальний фонд.

"Це жахливий, безпрецедентний випадок, коли Україна фактично відмовляється від надання необхідної допомоги", – наголосила голова комітету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, в 9-му Раунді фінансування Україна зосередилася на поданні цього року заявки до Глобального фонду з компоненту «Туберкульоз» на суму більш як 100 млн. доларів США на наступні 5 років.

Як повідомляв УНІАН, Глобальний фонд з боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією попередньо схвалив продовження співпраці з Україною до 2012 року, в рамках якого країна може одержати грант у розмірі 120 млн. дол.

За даними Координаційної ради організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ”, щоб зупинити епідемію ВІЛ/СНІД, Україні необхідно майже 6 млрд. грн.

У загальнонаціональній програмі забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, що ухвалена Верховною Радою як закон, передбачено 511 млн. грн., а бюджетом 2009 року заплановані витрати в обсягу 179 млн.

“Щодня 8 українців вмирають від СНІДу і 50 інфікуються ВІЛ-інфекцією. У 2014 році СНІД може стати причиною майже половини всіх смертей. Економічна криза робить епідемію ВІЛ/СНІД більш відчутною для рядового українця, зростають ризики зараження, також через кризу є вірогідність того, що розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІД прискориться”, - заявив голова ради В.ЖОВТЯК.