Ситуація із захворюваністю на краснуху - під контролем

У Міністерстві оборони України запевняють, що лікарі контролюють ситуацію із захворюванням на краснуху вихованців Київського військового ліцею імені Івана Богуна та курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, головний державний санітарний лікар центрального органу виконавчої влади з питань оборони Валерій БАРКЕВИЧ поінформував, що на даний час військовими медиками вживаються усіх необхідних заходів з метою локалізації спалаху краснухи у Київському військовому ліцеї та Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації.

“Всього з 14 березня поточного року на краснуху захворіло 26 вихованців Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Хворі були госпіталізовані до інфекційного відділення Головного військово-медичного клінічного центру Міністерства оборони України “Головний військовий клінічний госпіталь”, перебіг хвороби легкий, ускладнень не зареєстровано. На даний час на лікуванні знаходиться 2 ліцеїсти”, – повідомив В.БАРКЕВИЧ.

За його інформацією, з 23 по 28 лютого 2009 року у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна проходили “Дні відкритих дверей”, коли ліцей відвідало більш як 2 тисячі школярів навчальних закладів міста Києва, яким умови проживання ліцеїстів показували на прикладі 4-ї роти 2-го курсу. Характерно, що перший випадок краснухи було зареєстровано серед ліцеїстів цього підрозділу через 14 діб, що складає середній інкубаційний період цієї хвороби.

“Після виникнення перших випадків захворювань на краснуху медичною службою ліцею контактним ліцеїстам було запропоновано щеплення проти краснухи, як найбільш дієвий захід щодо недопущення захворювання цією інфекцією. Однак ліцеїсти після спілкування з батьками відмовилися від проведення щеплень, посилаючись на статтю 12 закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6 квітня 2000 року № 1645-Ш”, – зазначив В.БАРКЕВИЧ.

Він також повідомив, що 16 березня 2009 року начальником Київського військового ліцею було затверджено План протиепідемічних заходів з ліквідації спалаху краснухи, відповідно до якого в ліцеї проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Крім того, за словами В.БАРКЕВИЧА, протягом 30 березня – 2 квітня 12 випадків захворювання на краснуху були зареєстровані серед курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 10 іногородніх хворих проживають у гуртожитку №12, ще двоє хворих – кияни, які мешкають у Дарницькому та Солом’янському районах. На даний час усім особам, які контактували з хворими, за бажанням роблять щеплення від краснухи.

Головний державний санітарний лікар центрального органу виконавчої влади з питань оборони також зауважив, що стан захворюваності в означених військових навчальних закладах знаходиться під постійним контролем лікарів-епідеміологів 10-го регіонального санітарно-епідеміологічного загону та інфекціоністів Головного військово-медичного клінічного центру.