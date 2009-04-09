Нервозність під час вагітності зумовлює неспокійний сон малюка

Немовлята найімовірніше прокидатимуться серед ночі у віці 6-12 місяців, якщо їх мами під час вагітності страждали від депресії, підвищеного неспокою або багато нервували.

Різні психологічні і нервові розлади під час вагітності зачіпають якість дитячого сну в перший рік життя, на 23% збільшуючи ризик неспокійного сну у новонароджених в 6 місяців і на 22% - у віці 12 місяців. Поганий сон у малюків служить клінічним чинником ризику проблем сну в трирічному віці, що, у свою чергу, надалі приводить до поведінкових проблем і шкодить навчанню, говорять педіатри. Крім того, часте пробудження дитини ночами порушує материнський сон, погіршуючи настрій, викликаючи втому і стрес.

У дослідженні Американської академії медицини сну брали участь 874 жінки у віці від 20 до 34 років. Психологи розглянули ознаки депресії і тривожності у вагітних жінок, а потім проаналізували якість сну їх немовлят. Кількість дітей, які у віці до року прокидалися, принаймні, один раз в нічний час, була вища у жінок з нервовими розладами: 52% новонароджених у віці 6 місяців і 46% в 12-місячному віці.

На думку лікарів, дитячі проблеми зі сном можуть стати хронічними і привести до серйозних наслідків для психічного благополуччя як самого малюка, так і мами, оскільки психічні проблеми у жінок, позбавлених нормального сну і вже схильних до депресії, загострюватимуться.

ami-tass.ru