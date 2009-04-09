У Великій Британії пацієнти помирають від голоду

У 2007 році в державних лікарнях Великобританії від недоїдання померло 242 людини. Це рекордний показник за останні десять років.

У 1997 році таких смертей було 209. Усього з 1997 по 2007 рік від голоду померли 2311 пацієнтів.

Найгірша ситуація спостерігається в метропольному графстві Уест-Мідлендс, де за десять років від голоду померло 409 пацієнтів. Найчастіше жертвами недоїдання в британських лікарнях стають люди похилого віку, повідомляє Daily Mail.

Як зазначає видання, їжа в лікарнях настільки несмачна, що пацієнти відмовляються від неї - щорічно залишаються нез’їденими 11 мільйонів порцій.

Однак, уявити ситуацію, коли помираюча від голоду людина відмовляється від несмачно їжі, складно.

Набагато правдоподібніше виглядає інша зазначена причина: часто посуд з їжею ставлять поза досяжністю літніх пацієнтів з обмеженими можливостями. При цьому медсестри і сиділки заявляють, що вони занадто зайняті для того, щоб годувати хворих.

Представники Консервативної партії не забули зазначити, що статистика смертей від недоїдання в лікарнях почала погіршуватися в рік приходу до влади лейбористів.

Lenta.ru