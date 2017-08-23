Психологи розповіли про симптоми депресії, що виникає після відпустки

Поствідпускний синдром став однією з нових специфічних хвороб у ХХІ столітті. На думку психологів, його може відчувати кожна третя людина, котра повертається після відпочинку до роботи, пише ТСН.

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Симптоми цього явища – втома, головний біль, незосередженість та роздратування. Якщо із цим усім не дати раду, може розвинутися депресія.

Психолог Наталія Шестак зазначає, що втома може триматися до тижня і пояснюється адаптацією організму до нових умов.

"Більше за все підвладні цьому люди, котрі психологічно неврівноважені, люди, котрі займаються роботою не своєю. Чоловіки довше адаптуються", - каже психолог.

Дієтологи забороняють фізичні навантаження в цей час, бо організм і без того витрачає енергію на адаптацію. А однією з причин синдрому ці фахівці називають неправильний режим харчування на відпочинку.

"У Туреччині шведський стіл – там усе включено. І люди закидують в організм, наче в помийну яму, все підряд. Перетравиться це? Та ніколи", - вважає дієтолог Борис Скачко.

Експерти радять їсти на відпочинку звичну їжу, а для тих, хто все ж відчув удома симптоми синдрому – вилучити з раціону м'ясне і почати вживати молочні продукти та яйця. Психологи ж радять перші кілька днів на роботі не брати на себе багато обов'язків і частіше зустрічатися з друзями.