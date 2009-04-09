Забруднення повітря – одна з основних причин серцевих захворювань

Медики часто вважають, що причинами хвороб серця є генетичні чинники або спосіб життя. Тепер американські фахівці визначили, що повітря, яке ми щодня вдихаємо в місті, також може служити однією з головних причин розвитку серцевих проблем.

Екологи Університету Луїсвілла і Мічиганського університету зафіксували, що підвищення концентрацій в повітрі забруднюючих речовин пов`язане із зростанням випадків серцевої смерті і серцевих нападів. Дослідження проводилося в 250 містах по всьому світу, в результаті якого було встановлено, що в місцях з високими показниками забруднюючих повітря речовин люди вмирали раніше, в більшості випадків через захворювання серця. Зростання концентрацій шкідливих речовин в повітрі було прямо пропорційне зростанню кількості інфарктів. Найуразливішою групою були сердечники і літні люди, а також хворі на діабет, жінки і люди, які страждають від ожиріння.

За словами кардіологів, мікроскопічні частинки забрудненого повітря потрапляють в легені і потім проникають в кровотік, порушуючи роботу серцево-судинної системи. Більше всього шкоди може заподіяти озон, нітрати, сульфати, метали і альдегіди, встановили експерти. Зокрема було доведено, що альдегіди - токсичний клас хімічних речовин, що міститься в більшості видів диму, зокрема сигаретному і у вихлопних газах автомобілів, - підвищує рівень холестерину в крові і активує ферменти, які утворюють бляшки і тромби у кровоносних судинах, блокуючи артерії і сприяючи серцевому нападу.

ami-tass.ru