Аналіз грудного молока покаже схильність до раку грудей

Аналіз клітин з грудного молока матерів-годувальниць може послужити простим і швидким способом виявлення ризику розвитку раку грудей, вважають вчені Університету Массачусетса / США /. Передбачається, що в материнському молоці знаходяться метіліровані гени, які вказують на потенційні ракові зміни в грудній ділянці. Тест буде призначатися для молодих жінок, завдяки чому з`явиться можливість діагностувати хворобу вчасно.

Рак грудей дуже рідко діагностується серед молодих дівчат і жінок дітородного віку, але медики не знають причини, чому в більшості випадків у жінок середнього і літнього віку зміни в грудних клітинах тягнуть за собою небезпечні дефекти і розвиток пухлину. Таким чином, раніше виявлення змін в ДНК / процес метілірування / грудної тканини стане одним з ключових методів ранньої діагностики і запобігання раку молочної залози, впевнені лікарі.

Грудне молоко містить мільйони клітин для вивчення з усіх залоз у грудях, що значно розширює охоплення оцінки ризику захворювання. Чим раніше буде визначений ризик раку, тим раніше почнеться лікування, що на ранніх етапах проходить набагато легше, ефективніше і безпечніше для загального здоров`я, стверджують терапевти.

ami-tass.ru