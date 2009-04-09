26,3 млн грн - для контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Уряд виділив 26,3 млн грн для проведення першочергових заходів з підготовки та акредитації лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Центру імунобіологічних препаратів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 8 квітня.