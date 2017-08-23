В Україні зросло виробництво ліків, що містять гормони

Українські фармацевтичні підприємства в січні-червні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 17,7% - до 571 тонни, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, в червні 2017 року обсяг виробництва таких ліків склав 89,1 тонни, що на 29% менше обсягу виробництва в травні цього року і на 29% менше, ніж було вироблено в червні 2016 року.

Україна в січні-червні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила на 13,4% випуск лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - до 69,8 т. При цьому в червні цієї продукції було вироблено 14,1 т, що на 22% більше, ніж у травні цього року, та на 31,9% більше, ніж у червні минулого року.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, у січні-червні скоротилося на 0,2% і склало 22,9 тис. тонн. У червні українські підприємства виробили 4,4 тис. тонн цієї продукції, що на 3,9% більше обсягу виробництва травня і на 17,8% більше, ніж було вироблено в червні 2016 року.

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У повідомленні Держстату відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, скоротилося порівняно з 2015 роком на 0,6%, до 1,246 тис. тонн; лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, зросла на 6,8%, до 125 тонн; препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, зросла на 6,7%, до 46,6 тис. тонн.