Вміст нітратів у водозаборі Львова в 3 рази перевищив норму

За інформацією головного державного санітарного лікаря Львівської області за результатами лабораторних досліджень проб води, відібраних під час планової перевірки з локального водозабору КП “Теребля” в смт. Рудно (Залізничний район м. Львова) встановлено відхилення від державного стандарту за вмістом нітратів - 148,2 мг/дм3, при нормативному показнику 45мг/дм3.

Головним державним санітарним лікарем Залізничного району м. Львова винесено постанову про тимчасову заборону експлуатації водозабору КП “Теребля”.

У зв`язку з припиненням подачі води, винесено постанови про заборону функціонування середньої школи №74, дитячого навчального закладу №180. Тимчасово заборонено функціонування об`єктів торгівлі, громадського харчування, соцкультпобуту, лікувально-профілактичних закладів смт. Рудно.

Фахівцями державної санітарно-епідеміологічної служби Залізничного району м.Львова проведено перевірку водозабору та консультацію з фахівцями ДГП “Укрзахідгеологія” щодо можливих причин забруднення питної води.

31.03.09 проводилося викачування води з свердловин.

Державною санітарно-епідеміологічною службою проводиться постійний моніторинг інфекційної та соматичної захворюваності мешканців селища. Головному лікарю 5 міської клінічної лікарні м. Львова направлено припис щодо проведення лабораторних досліджень крові у населення, особливо дітей, які звертатимуться за медичною допомогою.

За результатами проведеної селищною радою інвентаризації децентралізованих джерел водопостачання у селищі налічується у власних домоволодіннях 140 криниць та свердловин.

Санепідстанцією Залізничного району м. Львова складено протокол про накладення фінансової санкції на КП "Теребля", за подачу населенню води, що не відповідає вимогам державного стандарту.

Підвищення захворюваності населення селища, в т.ч. дітей на інфекційні та соматичні захворювання не реєструються.

Питання залишається на контролі держсанепідслужби Львівської області.

moz.gov.ua