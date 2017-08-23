Українська організація, що закуповуватиме ліки, буде створена в кілька етапів - Супрун

Кабінет міністрів планує з 2019 року перейти на закупівлю ліків через створену в Україні структуру, яка буде закуповувати ліки за міжнародними стандартами.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Читайте такожМіжнародні організації "заощадили" Україні гроші на закупівлі ліків, просто знизивши необхідні квоти - експерт

Представляючи проект постанови, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що міжнародні організації, через які на поточний момент здійснюються закупівлі, заощадили 40% коштів державного бюджету України, призначених для закупівлі ліків, і деякі препарати закуповувалися у 26 разів дешевше, ніж до 2015 року.

«Ми маємо створити такий механізм в Україні, ми повинні мати свою систему в Україні, українську структуру, яка буде закуповувати ліки за міжнародними стандартами», - сказала Супрун.

За її словами, організація буде створена в кілька етапів, при цьому Україна перейде у 2019 році на 100% закупівлю ліків через неї.