Чому розвивається шизофренія?

Шизофренія може бути викликана несправною передачею сигналів у головному мозку, згідно з дослідженням Імператорського коледжу Лондона. Вчені визначили 49 генів, які працюють інакше у мозку хворих на шизофренію у порівнянні зі здоровими людьми. Багато з цих генів, як було встановлено, беруть участь у контролі передачі клітинних сигналів в головному мозку. Фахівцями був зроблений висновок, що аномалії в дорозі, завдяки якому клітини "розмовляють" одна з одною, можуть бути причиною хвороби.

Симптоми шизофренії різні, але, як правило, включають у себе галюцинації, відсутність мотивації і порушення соціального функціонування. Причини шизофренії досі точно невідомі.

Розлад не має сильного фізичного впливу на мозок. Деякі психіатри вважають, що шизофренія може бути викликана занадто активним виробництвом в мозку гормону допаміну, частково тому, що препарати, які блокують його дію, забезпечують ефективне лікування цього стану. Інша теорія полягає в тому, що шизофренія розвивається при пошкодженні шару навколо нервових клітин, що складається з речовини мієліну. Тим не менш, нове дослідження показало, що активність генів допаміну і мієліну не відрізняються у шизофреників та людей без діагнозу.

Відкриття, що доводить, що у хворих на шизофренію порушуються клітинні мозкові сигнали, може привести до створення нових способів не тільки лікування, але й діагностики, вважають англійські терапевти. На даний час хворобу виявляють тільки на основі поведінкових ознак.

ami-tass.ru