У Кременчуку на Полтавщині знайдено 25 кілограмів ртуті

Увечері 8 квітня в місті Кременчук Полтавської області на вулиці Черкаській були знайдені майже 25 кілограмів ртуті у 23 термостатах із нержавіючої сталі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Гірничорятувальниками МНС "живий метал" був відправлений до спеціального сховища для подальшої утилізації.