У Кременчуку на Полтавщині знайдено 25 кілограмів ртуті
12:09, 09 квітня 2009Країна
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Надзвичайна ситуація
Увечері 8 квітня в місті Кременчук Полтавської області на вулиці Черкаській були знайдені майже 25 кілограмів ртуті у 23 термостатах із нержавіючої сталі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Гірничорятувальниками МНС "живий метал" був відправлений до спеціального сховища для подальшої утилізації.
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